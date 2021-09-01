Топ-8 самых сексуальных нарядов голливудских звезд. Фото
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Голливудские звезды часто любят хвастаться своими формами перед поклонниками, поэтому позволяют себе выходить на публику в слишком откровенных и сексуальных нарядах. В таких вещах знаменитостей чаще всего можно увидеть на официальных мероприятиях.
В этих нарядах звезды демонстрируют подтянутые ягодицы, грудь, длинные ноги и другие пикантные части тела. OBOZREVATEL решил вспомнить "голые" и самые горячие образы голливудских знаменитостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).Элизабет Херли на премьере фильма "4 свадьбы и одни похороны" в 1994 году
Роуз Макгоуэн на MTV Video Music Awards в 1998 году
Дженнифер Лопес на 42nd Annual Grammy Awards в 2000 году
Майли Сайрус на amFAR Inspiration Gala в 2014 году
Рианна на CFDA Fashion Awards в 2014 году
Бейонсе на Met Gala в 2015 году
Мадонна на Met Gala в 2016 году
Белла Хадид в Каннах в 2016 году
Ранее OBOZREVATEL собрал фото знаменитых голливудских моделей, и показал, как они изменились за это время. Некоторые из них до сих пор продолжают покорять подиум, но есть и те, кто приостановил карьеру.