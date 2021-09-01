Топ-8 самых сексуальных нарядов голливудских звезд. Фото

Голливудские звезды часто любят хвастаться своими формами перед поклонниками, поэтому позволяют себе выходить на публику в слишком откровенных и сексуальных нарядах. В таких вещах знаменитостей чаще всего можно увидеть на официальных мероприятиях.

В этих нарядах звезды демонстрируют подтянутые ягодицы, грудь, длинные ноги и другие пикантные части тела. OBOZREVATEL решил вспомнить "голые" и самые горячие образы голливудских знаменитостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ранее OBOZREVATEL собрал фото знаменитых голливудских моделей, и показал, как они изменились за это время. Некоторые из них до сих пор продолжают покорять подиум, но есть и те, кто приостановил карьеру.