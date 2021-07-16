Топ-5 самых известных спортсменок, которые стали порноактрисами. Фото

В Украине известные спортсмены часто идут в политику, а за границей – совсем другая тенденция. Бывшие рекордсменки, бросив головокружительную карьеру, ушли в порноиндрустрию.

Мы вспомнили истории бывших атлеток, которых судьба довела до съемок в фильмах категории 18+. Как сложилась их жизнь, – читайте в материале OBOZREVATEL решил

1. Верона ван де Лер, 35 лет

Голландская гимнастка и в прошлом лучшая спортсменка Нидерландов Верона ван де Лер добилась ошеломляющего успеха в спорте уже в 14 лет. Она победила и в национальных соревнованиях, прошла в финал "Евро-2002", уверенно взяла серебро на чемпионате мира. Но к участию в Олимпиаде в Афинах ее не пригласили.

Тогда Верона устроила громкий конфликт с Федерацией гимнастики и своими родителями. На отца девушка даже накатала иск в суд за то, что тот якобы воровал ее деньги. В ответ родители выгнали ее из дома. Ван де Лер пришлось ночевать на парковке и питаться в супермаркетах на дегустации еды. В конце концов, ее поймали на мошенничестве и посадили в тюрьму на 72 дня.

И когда ей предложили стать веб-моделью, бывшая гимнастка сразу согласилась. На то время, 2011-год, ей платили 70 центов за минуту в эфире, в процессе которого она обнажалась. Ей настолько понравились "легкие" деньги, что Верона решила пойти дальше и начала сниматься в порнофильмах. Она занималась этим 9 лет, пока осенью 2019-го не объявила о завершении порнокарьеры.

2. Рени Грейси, 26 лет

Рени Грейси стала первой женщиной-пилотом в туринговых гонках Supercars и надеждой австралийского автоспорта. Но проехав с 2012 по 2017 год 95 официальных гонок, Рене на 23-м году жизни неожиданно оказалась без работы. Из-за проблем с финансированием и нескольких неудачных результатов австралийку заменили другим пилотом.

Тогда она решила податься в порноактрисы и преуспела в этом деле. Ее доход вырос до 90 тысяч долларов в месяц, и она смогла финансировать собственную гоночную команду. В июне 2021 года Грейси решила вернуться в автоспорт.

3. Мэро Имаи, 33 года

Японка Мэро Имаи – обладательница Кубка мира в зачете хафпайпа 2005 года (одна из дисциплин катания на сноуборде), победительница трех этапов Кубка мира в хафпайпе, участница Олимпийских игр 2006 года и чемпионата мира 2005 года.

Однако покорить пьедестал Олимпиады-2006 спортсменке было не суждено: во время выполнения маневра Мэро неудачно упала, получив травму. За это японцы осудили Имаи: якобы она не оправдала надежд страны и зря потратила деньги налогоплательщиков.

У девушки началась сильная депрессия, и ей пришлось покинуть спорт. Мэро начала работать в барах и быстро перешла в эскорт-услуги. Внешность и фигура позволили ей зарабатывать более 8 тысяч долларов за ночь.

В какой-то момент Мэро стала сниматься в фильмах для взрослых. К примеру, в апреле 2017 года популярный японский лейбл анонсировал выход фильма Snow Drop: "Атлетичное тело, стальные мышцы, испытанные на мировом уровне – и сейчас она наконец готова ко всему".

После того, как она подогрела интерес к своей персоне, сноубордистка заявила, что возвращается в большой спорт. Сейчас Имаи готовится к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

4. Санни Лейн, 41 год

Санни Лейн – одна из самых востребованных порноактрис в мире. Среди главных достижений Санни – награды AVN за лучшую сцену анального секса и лучшую POV-сцену. Но мало кто помнит, что ей пришлось оставить головокружительную карьеру фигуристки в начале нулевых из-за травмы после автомобильной аварии.

Она устроилась стриптизершей в клуб, а спустя некоторое время начала сниматься в фильмах для взрослых. Добившись немалого успеха и в мире 18+, Лейн стала заниматься режиссурой порнороликов и зарабатывать на этом большие деньги.

5. Тиффани Миллион, 55 лет

Тиффани Миллион – бывший профессиональный рестлер и порноактриса, лауреатка премий AVN Award и XRCO Award. Она снялась в более чем сотне порнокартин.

В конце 80-х Тиффани профессионально занималась рестлингом и была одной из участниц Gorgeous Ladies of Wrestling. Ей пришлось покинуть команду после того, как менеджеры заподозрили ее и одну из участниц G.L.O.W. в лесбийской связи.

Сейчас ее мало кто помнит, поскольку она завершила свою карьеру в порноиндустрии еще в 1994 году. С тех пор она занимается бизнесом: держит несколько юридических фирм, специализирующихся на правах иммигрантов, борется с проституцией в стриптиз-барах и снимается в реалити-шоу.

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