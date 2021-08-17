ТОП-10 самых сексуальных съемок знаменитых моделей. Фото

Многие известные модели часто демонстрируют свои стройные и подтянутые формы в откровенных нарядах или вовсе полуобнаженном виде. Они снимаются в пикантных фотосессиях и не стесняются публики.

OBOZREVATEL решил собрать ТОП-10 самых горячих моделей, которые засветили фигуры в сексуальных съемках (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Среди них – Кэндис Свэйнпол, Ирина Шейк, Адриана Лима и другие.

Южноафриканская супермодель, известна как один из "ангелов" компании Victoria’s Secret.

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Американская актриса и модель. Кунис начала карьеру в 1993 году, снявшись в нескольких рекламных роликах.

Австралийская супермодель, известна как одна из бывших ангелов Victoria's Secret.

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Знаменитость часто снимается в откровенных нарядах или полуголом виде, показывая свои формы.

Российская супермодель и актриса татаро-русского происхождения. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Бразильская супермодель, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline.

Любовь мужских журналов к Келли была очень сильна. В 1998 году авторитетный журнал "FHM" поставил ее на 29 место в списке самых сексуальных женщин мира, а в 1999 году она была уже третьей.

Американская топ-модель, наиболее известна как один из ангелов Victoria's Secret. Была приглашена на работу моделью французским агентством "Marilyn Agency" во время отдыха в Майами.

Британская модель, актриса и телеведущая. С 2010 года Клемент работала хостес-моделью компании Lynx в продвижении геля для душа Lynx Rise.

В 2005 году Даутцен Крус была выбрана лучшей моделью сайта Vogue. В 2006 году девушка подписала контракт с косметической маркой L’Oreal Paris. В 2007 году в майском номере американской версии журнала Vogue она появилась на обложке вместе с моделями Хилари Рода, Каролин Трентини, Ракель Циммерман и другими.

Ранее OBOZREVATEL собрал фото знаменитых голливудских моделей, и показал, как они изменились за это время. Некоторые из них до сих пор продолжают покорять подиум, но есть и те, кто приостановил карьеру.