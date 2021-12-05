Топ-5 самых откровенных сериалов Netflix со сценами 18+. Трейлеры

Современного зрителя сложно чем-то удивить. Поэтому Netflix идет на риск и добавляет сексуальные сцены не только во взрослые сериалы, но и даже в подростковые.

Режиссеры пытаются передать чувства героев с ноткой настоящего эротизма, но иногда переходят грань пошлости. OBOZREVATEL рассказывает о самых горячих эпизодах в популярных проектах Netflix.

"Секс/жизнь" – 2021 год

Сериал "Секс/жизнь" долгое время занимал первое место в рейтинге просмотров на Netflix. Он стал популярен во многих странах благодаря тому, что режиссерам удалось передать настоящие эмоции героев во время секса. Кинолента переполнена интимными сценами, но самым горячим является эпизод в финале восьмой серии, когда герои пришли на вечеринку свингеров.

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В центре сюжета – супружеская пара, которая воспитывает двоих детей. У них есть замечательный дом и деньги, но их чувства съедает рутина, а секс стал не таким, как раньше. Женщина страдает от недостатка внимания мужа и вспоминает свою бурную жизнь, записывая воспоминания в дневнике. К примеру, случайный секс в баре, секс втроем и другие горячие приключения с бывшим.

"Бриджертоны" – 2020 год

Сериал "Бриджертоны" уже в первые дни премьеры стал одним из самых популярных шоу в истории Netflix. В костюмированной драме присутствуют настолько горячие сцены, что некоторые эпизоды сериала попали на порносайты.

Сюжет на основе романа "Герцог и я" Джулии Квинн. События разворачиваются в XIX веке в Великобритании. Старшая дочь семьи Бриджетонов Дафна, стала взрослой. Ей нужно подыскать жениха, но девушку не вдохновляют мужчины, претендующие на ее сердце. Кроме одного – герцога, который дал обет безбрачия.

"Сексуальное просвещение" – 2019 год

События в сериале "Сексуальное просвещение" разворачиваются в средней школе, где подростки начинают взрослеть и получать первый сексуальный опыт. Девственник Отис Милберн живет с матерью-одиночкой, работающей сексологом. Отису придется научиться решать взрослые интимные проблемы и помогать сверстникам.

Почти в каждой серии всех трех сезонов есть интимные сцены. Подростки не стесняются менять партнеров: заводят то гетеро, то гомосексуальные отношения. Они пытаются обрести как можно больше сексуального опыта и выбрать тот вид секса, который доставляет удовольствие больше всего.

"Оранжевый – хит сезона" – 2019 год

Сериал "Оранжевый – хит сезона" снят на основе автобиографической книги Пайпер Керман. Главная героиня попадает в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками.

Этот сериал также переполнен интимными сценами. Чаще всего показывают лесбийский секс между заключенными. Женщины ищут тайные места для занятий любовью, чтобы не попасться на глаза охранникам. Девушки вспоминают также, какой была сексуальная жизнь на свободе.

"Джессика Джонс" – 2019 год

Сериал "Джессика Джонс" снят по сюжету комиксов Marvel. Детектив с суперсилой Джессика охотится на маньяка, который способен делать так, чтобы люди покорялись его воле.

Иногда Джонс отдыхает от работы и встречается с барменом Люком. Сексуальные утехи парочки являются самыми горячими в сериале.

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