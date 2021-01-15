Тоня Матвиенко выложила в сеть обнаженное фото с мужем

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала обнаженной вместе со своим супругом Арсеном Мирзояном. Она позировала с округлившимся животом, когда была беременна.

Таким образом знаменитость поздравила с днем рождения дочь Нину. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram.

"В этот невероятный, судьбоносный день, родилось наше счастье – солнышко по имени Нина. Расти здоровая и счастливая. Ты наш магнит, который соединяет и всегда притягивает к себе, где бы мы с папой не были", – подписала кадр Матвиенко.

Напомним, Тоня Матвиенко – украинская певица. Ее мама – известная артистка Нина Матвиенко.

В мае 2011 года приняла участие в первом сезоне вокального талант-шоу "Голос країни", однако не прошла прослушивание "вслепую": звездные тренеры восторженно отозвались о ее вокальных способностях, но не выбрали ее из-за "народного тембра".

Имеет 22-летнюю дочь Ульяну. А 15 января 2016 родила Нину от Арсена Мирзояна, с которым находилась в гражданском браке.

15 июня 2017 пара узаконила свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тоня Матвиенко рассказала историю о домогательствах детского врача в киевской больнице "Охматдет".