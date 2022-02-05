Только боди и ботфорды. Жена Ямы покорила сеть дерзким образом. Фото

Супруга известного украинского хореографа Влада Ямы Лилиана поразила своих подписчиков откровенным образом. Она позировала в соблазнительном наряде.

На странице в Instagram Яма выложила яркие фото, представ в облегающем боди телесного цвета и черных ботфордах. Образ танцовщица дополнила насыщенным макияжем с акцентом на глаза и заплетенные в косички волосами.

Женщина была запечатлена на черном фоне, при этом освещение было сконцентрировано на ее подтянутой фигуре.

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"А почему бы нет... Пятница", – подписала фото супруга судьи "Танцы со звездами".

В комментариях подписчики написали Яме множество комплиментов:

"Огненная царица", "Невероятно красивая", "Огонь", "Я аж завила на фото. Это шедевр", "Невероятно горячо, шикарная", "Та вы что. Невероятное фото и вы", "Красавица", "Боже. Это просто невероятно красиво", "Воу, воу. Полегче, это же пожар", "Ох, Влад, жена. Беги домой, беги" и другие.

Отметим, пара познакомилась в 2007 году. Свадьбу Влад и Лилиана сыграли в 2014-м, а через год после бракосочетания у них родился сын Леон. Известно, что по образованию женщина преподаватель географии, а Влад – физкультуры.

Коротко о звезде:

Влад Яма – 39-летний украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Лига Смеха". В паре с певицей Наталией Могилевской был участником, а потом членом жури в "Танцях з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лилиана показала себя в купальнике без фотошопа.