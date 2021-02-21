Тодоренко показала соблазнительные формы в купальнике. Фото

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками очередным соблазнительным снимком с отдыха. Звезда продемонстрировала точеную и стройную фигуру в купальнике.

Соответствующий кадр Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram. На нем ведущая позирует возле пальмы в небесно-голубом бикини с лифом-бандо. Звезда не только похвасталась соблазнительными формами, но и округлыми ягодицами и упругими мышцами.

"На этом фото меня все устраивает!" – подписала кадр артистка.

Пользователи сети пришли в восторг от снимков Тодоренко в купальнике с отдыха. Поклонники отметили, что фигура ведущей в превосходной форме.

"Регина шикарная", Регина внутри и снаружи просто красотка", "Ты крутая", "Красотка", – писали поклонники в Instagram звезде.

Напомним, Регина Тодоренко – это украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и решка".

С осени до конца 2020 года Тодоренко участвовала в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период".

В 2020 году вернулась к музыкальной карьере, представив 9 октября совместную с мужем Владом Топаловым песню "Часовые пояса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко похвасталась стройной фигурой на Бали и показала, как серфит.