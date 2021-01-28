Тодоренко похвасталась стройной фигурой на Бали и показала, как серфит

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем артистка позировала в откровенном бикини, продемонстрировав стройное тело.

Тодоренко также рассказала, что живет на Бали в гостинице возле потрясающей береговой линии, где есть возможность посерфить. Звезда показала, как она это делает. Соответствующее фото и видео Регина опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"В дополнение к моему посту о гостинице... Здесь отличный сервис, потрясающая береговая линия и возможность посерфить... Я очень люблю серфинг. Как жаль, что мы с ним редко встречаемся", – прокомментировала публикацию звезда.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Тодоренко. Они засыпали певицу комплиментами.

"Владу повезло, но главное, чтобы он это осознавал", "Ноги мечты", "Ну красотка. Богиня просто", "Фигура у вас просто великолепная", "Супер, лови волну", – написали люди.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко показала романтичный снимок с мужем Владом Топаловым на фоне огромного водопада Канто Лампо. Поклонники заметили, что ведущая повторила кадр, которым также делилась певица Надя Дорофеева в соцсетях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Регина Тодоренко сообщила, что едва не утонула во время отдыха на Бали. Это произошло, когда знаменитость занималась серфингом.