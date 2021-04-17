Тина Кунаки снялась в сексуальной фотосессии на пляже

Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки снялась в эротической фотосессии, в которой позировала в белье бежевого цвета.

На своей странице в Instagram 24-летняя девушка выложила соответствующие кадры. Так, на ней был бюстгальтер молочного оттенка, который подчеркнул пышные формы, а сверху она надела длинную накидку, чтобы добавить образу немного загадочности (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я скучаю по своей Бразилии…", – подписала снимки звезда.

Коротко о знаменитости:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году она стала женой популярного французского актера Касселя.

Весной следующего года у пары родилась дочь, которую они назвали Амазони.

Тина Кунаки в качестве модели сотрудничала с такими брендами как Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовым колье. Она позировала в обтягивающем топе, который выгодно подчеркнул грудь, и с блестящим аксессуаром на шее. Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, помадой на губах нежно-розового оттенка и объемной укладкой.