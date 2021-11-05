Тина Кароль в облегающем костюме без белья засветила интимные части тела

36-летняя популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно выпустила клип на новую песню, порадовала поклонников новым видео. Вместе с блогером из TikTok-дома "uLove Home" артистка снялась в коротком ролике, где на фоне играла песня с нецензурной лексикой, а сама Тина позировала в облегающем костюме без белья.

Соответствующее видео опубликовали на фан-странице певицы в Instagram. Артистка покрасовалась в комбинезоне кофейного оттенка, под который вероятнее всего не надела белье, из-за чего были видны интимные места (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как Тина стоит возле тиктокера, облокотившись на его плечо. Под популярную в TikTok песню "99 Problems", где в тексте говорится "На**й lockdown, с*ка, get down", артистка поправила свои волосы, а после закинула руку за голову.

Видео дня

Также она сделала несколько снимков с участниками TikTok-дома, где позировала все в том же костюме, но с белой кофтой в пол.

Поклонники разделились во мнениях. Одни посчитали подобное видео и поведение Тины – вульгарно, а другие стали на защиту певицы.

"А перед тем, как публиковать, можно было просмотреть все нюансы видео?", "Реклама пирожка, что ли?", "Вульгарности больше, чем положено", "Фу, мерзость", "Эстетика и вульгарность разные вещи", "Шок, дно!", "Ощущение, что у женщин здесь в комментариях так всё плохо, что они смотрят Тине между ног", "Перебор", "Хороша чертовски", "Лучшая, а люди злые", "Да она просто не заметила", "Молодец", – пишут люди.

К слову, в этом же костюме Тина побывала в эфире радиостанции "Люкс ФМ", где она сделала фото с ведущим Славой Деминым на диване.

Коротко о знаменитости:

Украинская певица Тина Кароль, настоящее имя которой Татьяна Либерман, родилась и выросла в пгт Оротукан, Магаданской области. Артистка является тренером в вокальных шоу "Голос Страны", "Голос Дети", была ведущей "Танців з зірками". Ее признали лучшей исполнительницей в 2014, 2015 и 2018 годах. Знаменитость воспитывает сына по имени Вениамин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Тина Кароль ответила на волнующий сеть вопрос – выходит ли она замуж. Артистка призналась, что не имеет второй половинки, тем самым пояснив вопрос с возможной свадьбой.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль решилась на перемены во внешности. После премьеры клипа "Двойной рай" артистка покрасила волосы и отрезала челку.