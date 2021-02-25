Тина Кароль сверкнула подтянутым прессом в красивом платье. Фото
Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в новом наряде.
Соответствующим сториз она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка позирует в длинном обтягивающем платье, которое сделано из двух цветов: верх белый, низ – ярко-желтый. На талии есть аккуратный вырез, демонстрирующий подтянутый пресс Тины. Свой образ она дополнила легким макияжем с акцентом на глазах, объемными золотыми серьгами и распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы)
Знаменитость часто появляется на публике в элегантных нарядах, которые подчеркивают ее красоту. Например, для съемок последнего клипа "Скандал" Кароль выбрала совершенно другой сценический образ. Новая песня о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Поэтому исполнительница показала соответствующий образ: эффектный черный костюм и выразительный макияж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тина Кароль появилась в образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.
Кароль в обтягивающих лосинах показала тренировку в зале. Она позирует перед зеркалом, демонстрируя эффектный наряд. На ней черные спортивные лосины, такого же цвета короткий топ и ярко-розовые кроссовки.