Тина Кароль сверкнула подтянутым прессом в красивом платье. Фото

Украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой в новом наряде.

Соответствующим сториз она поделилась на своей странице в Instagram. Артистка позирует в длинном обтягивающем платье, которое сделано из двух цветов: верх белый, низ – ярко-желтый. На талии есть аккуратный вырез, демонстрирующий подтянутый пресс Тины. Свой образ она дополнила легким макияжем с акцентом на глазах, объемными золотыми серьгами и распущенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы)

Знаменитость часто появляется на публике в элегантных нарядах, которые подчеркивают ее красоту. Например, для съемок последнего клипа "Скандал" Кароль выбрала совершенно другой сценический образ. Новая песня о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Поэтому исполнительница показала соответствующий образ: эффектный черный костюм и выразительный макияж.

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