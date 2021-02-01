Тина Кароль стала героиней сексуальной съемки

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в необычном черном платье с разрезом на бедре, открытым животом и соблазнительной зоной декольте.

Соответсвующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала на диванчике верх ногами, принимая пикантные позы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Подписчики Кароль были поражены ее новой съемкой и не смогли пройти мимо. Они оставили сотни приятных комментариев.

"Ох, как огненно красиво", "Невероятна", "Вау, королева", "Очень необычно и сексуально", "Очень круто", "Идеальная", – написали люди.

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль предстала в необычном наряде перед зрителями. В сети неоднозначно отреагировали на образ артистки.