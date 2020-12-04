Тина Кароль стала героиней сексуальной съемки: опубликованы фото и видео

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в обтягивающем черном платье с открытой спиной. Знаменитость засыпали комплиментами.

Новыми пикантными фото Кароль вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Так, на одном из снимков видно, как платье певицы едва прикрывает ее грудь. Она дополнила образ стильной прической и вплела в волосы ленты со сверкающими камнями.

Подписчики артистки были поражены ее новой съемкой и не смогли пройти мимо. Они оставили сотни приятных комментариев.

"Шикарная!", "Безумно красиво и утонченно", "Ого, какой секс пошел", "Ой, ну прям огонь", "Наша секси мама-кошка", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль выступила в финале шоу "Танці з зірками" с попурри из своих песен к 15-летию карьеры. Перед публикой она предстала в прозрачном платье.