Тина Кароль показала стройные ноги и поразила сеть. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками эффектными снимками, на которых продемонстрировала свои стройные ноги.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, артистка позировала в длинном черном платье с разрезом на ноге.

Поклонники были удивлены шикарным образом Тины Кароль. Они засыпали звезду комплиментами.

"Этот взгляд сводит меня с ума!", "Богиня", "Невероятно красивая", "Просто идеал!", "Женщина огонь!", "Великолепная! Космос!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала, чем ее оскорбило выступление "Квартала 95".