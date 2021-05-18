Тина Кароль показала пышные формы в топе и лосинах. Фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в черном топе на тонких бретелях и штанах с мини-вырезом на пикантном месте и резинками.

Свой сексуальный образ знаменитость дополнила платком. Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Волосы у Кароль на фото распущены и красиво уложены в легкую волну. На лице она сделала повседневный макияж в натуральных оттенках.

В сети оценили пикантную публикацию певицы. Поклонники засыпали Тину множеством комплиментов.

"Почему такая красивая?", "Слишком горячо", "Кошечка", "Шикарная", "Ого", "Этой женщине точно 36 лет? 18 же", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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