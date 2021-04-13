Тимошенко пришла в Раду в строгом черно-белом образе. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в парламенте в деловом образе, который состоял из классических цветов: белый верх и черный низ.

Так, в новом наряде политик выступила на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины. На ней была юбка-карандаш с цветочным орнаментом и рубашка белого цвета. Соответствующие снимки сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой весенний лук Юлия Тимошенко дополнила очками в черной оправе и серебряными массивными серьгами. Также она сделала красивую прическу с прикорневым объемом и аккуратными локонами.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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