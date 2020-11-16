Тимошенко появилась на публике в новом образе: как теперь выглядит нардеп. Фото

59-летняя лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко удивила резкой сменой имиджа.

Депутат обновила прическу и, вероятно, сделала подтяжку лица и увеличила губы. В новом образе политик появилась на заседании Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Тимошенко появилась на публике с прической в виде завитых локонов, которые аккуратно собрала.

Также заметно, что нардеп немного увеличила губы и подтянула лицо.

Весь образ политика дополнили круглые очки в черной оправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее мать заболела коронавирусом.