The Tiger Lillies и The Hypnotunez в новом клипе изобразили Путина с петлей на шее. Видео

Британский коллектив The Tiger Lillies и украинская джазовая группа The Hypnotunez выпустили совместную композицию, где высмеяли президента РФ Владимира Путина и его имперские идеи по поводу Украины. В клипе более 10 раз изобразили самоубийство диктатора с петлей на шее.

К созданию ролика привлекли талантливых иллюстраторов, которые одну и ту же смерть изобразили в разных обстоятельствах. С видео можно ознакомиться в Facebook артистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что прибыль, полученную от прослушиваний трека, передадут на нужды украинских артистов, а потому, вероятно, авторы ограничили возможность распространять видео на другие платформы.

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В тексте The Tiger Lillies и The Hypnotunez сравнили военного преступника Путина с диктаторами Гитлером и Сталиным и высмеяли его имперские идеи по поводу "освобождения Украины".

Авторы описали, какие по их мнению, чувства испытывает глава Москвы, обстреливая мирное население ракетами и бомбами. По сюжету композиции, в эти моменты диктатор чувствует себя "звездой".

"Я величайший диктатор. Когда я войду в Украину, все будут знать мое имя. Я приду как освободитель. Не один из этих поддельных либералов. Как Гитлер, когда он вошел в Прагу", – говорится в строчках композиции.

С полным текстом можно ознакомиться ниже, а видео просмотреть здесь

Для видеоряда использовали 16 коротких зарисовок самоубийства Путина, где вообразили его в разных условиях, местах, одежде и даже поэксперементировали с веревкой.

К примеру, в один из моментов к диктатору "приходит" голубовато-желтый призрак, помогающий ему крепко затянуть вокруг шеи канат, а в другом – убийца вешается на букве "Z".

Также Путина изобразили, привязанным к гигантскому шарику, поднимающему его над Кремлем перед народом, и со свиным рылом.

Все "самоубийства" были изображены в разных стилях, которые показались художникам наиболее удачными и яркими.

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