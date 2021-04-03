Танцующий миллионер в женском бикини засветился с моделями. Фото

53-летний итальянский бизнесмен и блогер Джанлука Вакки, известный как танцующий миллионер, поздравил в сети подругу необычным фото.

На опубликованном снимке в Stories бизнесмен сидел в топе от купальника, закинув по-женски ногу за ногу. Кадр появился на его личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Подружки на пляже… С днем рождения, с**ка @irishsarah", – подписал он фотографию.

В Stories Джанлука Вакки сидел на пляже в кругу моделей. Ближе всего к нему была его жена Шэрон Фонсека в черном бикини, а позади них были две девушки, в числе которых и именинниця.

Отметим, что бизнесмен стал популярным благодаря коротким видео с танцами в Instagram. Его наследство с шестью нулями, громкое имя и страсть к роскошной жизни сделали его заметной фигурой в шоу-бизнесе. Кроме того, еще больший интерес вызывает его отношения с молодой моделью Фонсекой, которая младше его почти на 30 лет.

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