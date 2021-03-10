"Тайная дочь" Путина отыграла в Москве диджейский концерт. Видео

Предполагаемая "внебрачная дочь" президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих (она же Луиза Розова) отыграла в одном из московских клубов свой первый диджейский сет.

На мероприятии девушка появилась в черной бейсболке, чтобы максимально закрыть лицо. По словам внимательных посетителей, в клуб Елизавета приехала на машине со спецномерами, во время выступления территория охранялась сотрудниками МВД России. А из бара вывели журналистов и блогеров. Об этом говорится в "Секретных материалах" на канале "2+2".

"Луизу мы позвали, чтобы показать, что она обычный человек. А также поддержать ее из-за буллинга, который устроили из-за того, что она предполагаемая дочь Путина. Ну и для того, чтобы просто поинтересоваться, приедет она или нет. Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами.

Что касается журналистов и блогеров, которых вывели из бара, то только по той причине, что они фотографировали со вспышкой. Этого у нас в заведении делать нельзя, их предварительно предупреждали", – заявил владелец ночного клуба Александр Мартынов.

Позднее 17-летняя девушка в своем личном блоге поблагодарила организаторов за приглашение, однако ни одного снимка с открытым лицом она не выложила.

Как сообщал OBOZREVATEL, "внебрачная дочь" Путина в первом интервью рассказала о сходстве с президентом РФ. Елизавета отметила, что ей пришлось скрыть или удалить со своих страниц в соцсетях фото, где видно ее лицо, чтобы они не распространялись в интернете. Она добавила, что день выхода первого расследования моментально изменил ее жизнь.