Сын Чапкиса прилетел в Украину и показал фото с отцом

Сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег, который недавно прилетел в Украину, показал фото с отцом.

Соответствующее stories появилось на его странице в Instagram. 42-летний мужчина записал короткий ролик, в котором показал пожилого папу, а также себя. Можно заметить, что Григорий Чапкис отдыхает в домашнем халате, вокруг него лежит много подушек. Также в квартире звездного танцовщика есть много семейных фотографий, которые висят на стене (кадр можно посмотреть ниже).

Недавно Грег Чапкис опубликовал снимок, сделанный в самолете. Он сообщил своим подписчикам, что прилетел в Украину, чтобы увидеться с родителем.

Напомним, что несколько недель тому назад Григорий Чапкис повторно попал в больницу. Тогда Грег призвал своих поклонников помолиться за отца, добавив, что ему сейчас плохо. По предварительной информации, у 91-летнего хореографа остаточные явления после воспаления легких – у него сковало спину и ноги.

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