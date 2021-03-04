Сын Чапкиса прилетел в Украину и показал фото с отцом

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Грег Чапкис прилетел в Украину и показал снимок с пожилым отцом

Сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег, который недавно прилетел в Украину, показал фото с отцом.

Соответствующее stories появилось на его странице в Instagram. 42-летний мужчина записал короткий ролик, в котором показал пожилого папу, а также себя. Можно заметить, что Григорий Чапкис отдыхает в домашнем халате, вокруг него лежит много подушек. Также в квартире звездного танцовщика есть много семейных фотографий, которые висят на стене (кадр можно посмотреть ниже).

Недавно Грег Чапкис опубликовал снимок, сделанный в самолете. Он сообщил своим подписчикам, что прилетел в Украину, чтобы увидеться с родителем.

Грег Чапкис показал пожилого отца
Грег Чапкис прилетел в Украину к отцу

Напомним, что несколько недель тому назад Григорий Чапкис повторно попал в больницу. Тогда Грег призвал своих поклонников помолиться за отца, добавив, что ему сейчас плохо. По предварительной информации, у 91-летнего хореографа остаточные явления после воспаления легких – у него сковало спину и ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы повидаться с отцом. Мужчина сфотографировался в самолете: на нем была черная защитная маска, бейсболка цвета хаки и спортивная кофта с ярким принтом.

  • сын Чапкиса показал поклонникам свою жену. Соответствующие фото он опубликовал на странице в Instagram. Таким образом Чапкис решил поздравить любимую с Днем Святого Валентина.

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