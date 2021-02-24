Стужук продемонстрировала аппетитные формы в откровенном купальнике и обратилась к фанатам

Популярная украинская блогерша София Стужук поделилась с поклонниками пикантным видео, а также обратилась к ним.

На своей странице в Instagram она опубликовала короткое сториз, в котором позирует в ярко-розовом купальнике. Девушка покрутилась перед зеркалом, демонстрируя роскошную подтянутую фигуру. У нее распущенные волосы, аккуратная подвеска на шее, хорошо видно бронзовый загар (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"В лишних килограммах определенно есть один плюс", – подписала блогерша ролик.

Кроме того, София обратилась к своим подписчикам с просьбой, чтобы они не снимали и не фотографировали ее без личного согласия девушки.

"Мне самой не нравится, как я выгляжу, мне от этого некомфортно. Но вы берете и фотографируете, выкладывая потом на всякие паблики. Насколько же это гадко", – сказала Стужук.

София является одной из самых популярных insta-мам Украины. В блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами. Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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