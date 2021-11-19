Стриптизерша из США рассказала, как распознать сутенера и что нельзя делать в стриптиз-клубах

Девушка, которая проживает в Техасе и работает стриптизершей, раскрыла секреты своей деятельности и дала несколько советов начинающим танцовщицам. По ее словам, чтобы распознать сутенеров, нужно обратить внимание на их внешний вид. Также она уверяет, что не стоит говорить с клиентами о своих гонорарах.

Американка, которая подписана в социальных сетях "Talia Duchess", делится своими секретами в блоге на YouTube. Она раскрыла некоторые секреты о закулисной жизни стриптизерши и дала пять советов будущим танцовщицам для Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Распознать сутенера и держаться от них подальше

Новички в сфере стриптиза с трудом могут распознать сутенера, уверяет девушка. Она отметила, что стоит обратить внимание на одежду, в которой они заходят в клуб и где они "тусуются".

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"Обычно они приходят сами по себе или с двумя-тремя девушками. Они одеты в дизайнерскую одежду и стоят в задней части клуба или у стены. Если вы новичок, то запомните, вам не нужен сутенер. Все, что они делают, это использует в корыстных целях", – сказала она.

Уважение в иерархии в стриптиз клубах

Американка отметила, что если девушка настроена работать в этой сфере, то ей придется уважать "стриптизерш-ветеранов".

"Очень важно, чтобы вы оставались на их стороне, потому что они тесно связаны со многими клиентами, персоналом и руководством. Я была начинающей танцовщицей в нескольких клубах, так что просто оставайтесь уважительными", – сказала она.

Личная информация не разглашается

Talia заявила, что важно не разглашать статус отношений с другими сотрудницами стриптиз-клуба. По ее мнению, этом может влиять на заработок.

"Для всех в клубе, девушка или парень должны быть холостыми. Однажды я дружила с человеком, с которой поссорилась и она рассказала постоянным клиентам, что у меня есть парень. Клиентов это отпугнуло, а через две недели мы с бойфрендом расстались", – рассказала она.

Не судите людей по внешности

22-летняя девушка сказала, что часто богатые люди выглядят совсем не так, как кажется.

"Некоторые из не самых неуклюжих и непримечательных людей, тратили на меня больше, чем те, кто выглядели шикарно. Но есть одна категория, которой нужно избегать – в 99% пожилые люди были скупыми и грубыми", – отметила американка.

Сумму своего дохода стоит держать при себе

"Не говорите о своем доходе и не рассказываете, сколько долларовых купюр у вас есть. Держите это при себе. Это не профессионально. Однажды я сказала своему другу сколько зарабатываю за ночь, после чего он стал самым большим моим ненавистником. Но это даже дерзко звучит", – подытожила Talia.

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