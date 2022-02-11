Стрип-шоу и танцы на пилоне: Адель попала на видео в гей-клубе Лондона

Известная британская певица Адель посетила гей-клуб G-A-Y's Porn Idol в Лондоне, где разделась до лифчика, спела, а также станцевала у пилона на сцене. Появление 33-летней знаменитости в этом заведении стало неожиданностью и для гостей, и для сотрудников.

Событие произошло в ночь на пятницу, 11 февраля. Таблоид Daily Star со ссылкой на источник сообщил, что артистке очень понравилось стрип-шоу, которое тогда показывали в ночном клубе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она прекрасно проводила время с друзьями... После того, как конкурс закончился, она ворвалась на сцену, и толпа сошла с ума. Никто не ожидал, что там появится музыкальная икона", – рассказал журналистам один из зрителей.

Видео дня

Очевидцы сняли множество фото и видео с Адель и опубликовали "компромат" в социальных сетях. Некоторые интернет-пользователи предположили, что вокалистка якобы была пьяной.

Однако, судя по поведению звезды, ее нисколько не волновало внимание толпы. Адель развлекалась, танцевала с бокалом и даже сама фотографировалась с артистами G-A-Y's Porn Idol.

Сперва певица наблюдала за шоу, отдыхая в VIP-зоне. Потом она вышла на сцену, где поприветствовала присуствующих и даже продемонстрировала несколько откровенных танцевальных движений, ухватившись за пилон.

Поклонники признались, что были ошеломлены, увидев Адель на мероприятии. В этот день в G-A-Y's Porn Idol проходил конкурс, участники которого раздевались догола в надежде выиграть денежный приз.

Источники кадров – TikTok-аккаунты @videosofadele и @adelesnumber1fan21.

Коротко о знаменитости:

Адель – популярная певица из Тоттенема (Англия). Свой первый альбом выпустила в 19 лет, а уже через три года стала обладательницей "Грэмми".

Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля Адель выиграла сразу в трех номинациях престижной британской премии Brit Awards 2022. Певица стала лучшим артистом года. Отмечен был и ее альбом под названием "30", а также песня Easy On Me.

В конце мероприятия звезда переоделась в черное элегантное платье от украинского бренда Marianna Senchina. Статью нашего издания самых интересных образах звезд на красной дорожке Brit Awards 2022 можно посмотреть по ссылке.