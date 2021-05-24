Стало известно, кем работает и как выглядит муж Цибульской. Фото

Известная украинская певица Оля Цибульская в своих интервью заявляла, что ее супруг не любит публичности, поэтому она не выкладывает общие фото с ним и не делится подробностями семейной жизни. Однако ранее звезда показала снимок с мужем, но лица мужчины не было видно.

Издание Гордон пишет, что в реестре деклараций была обнаружена декларация экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка, который женой указывает Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном – Нестора Грисюка. Эти данные совпадают с именами артистки и ее сына (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Декларация опубликована 28 мая 2020 года в связи с окончанием депутатских полномочий Грисюка.

Кроме того, в отчетности Грисюк отметил, что совмещал работу депутата с работой директора ООО "Радивиловмолоко". А также в 2015 году издание "Радивилів.info" сообщало, что Грисюк занимается бегом и принимал участие в забеге на 21 км в Кишиневском марафоне.

"Муж делает меня счастливой и зарабатывает деньги, потому что такая дорогая женщина по зубам не каждому самцу. А я должна думать о творчестве и о сексе", – сказала ранее в одном из своих интервью артистка об отношениях с возлюбленным.

Коротко о знаменитости:

Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен.

13 ноября 2020 года Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. Сам альбом певица назвала своим музыкальным дневником и объяснила его название как позицию относительно критики окружающих и собственных страхов.

Также артистка представила одноименный сингл альбома в суперфинале проекта "Танці з зірками " на телеканале "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цибульская рассказала, как получала угрозы от жены DZIDZIO. Она откровенно призналась, что не понимает, певица ревнует музыканта к ней, как к артисту или как женщина.