Солистка новой 'ВИА Гры' удивила фанатов пикантным фото в купальнике

Новая солистка обновленной группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, певица предстала перед подписчиками в черном купальнике и огромной пляжной шляпе.

Поклонники артистки пришли в восторг от таких кадров. Они засыпали звезду комплиментами.

"Бомба!", "Эффектная, ослепительная красота", "Красавица, ты что на диете?", "Отвал всего просто! Как же это шикарно!", "Ксюша, вы огонь!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Константин Меладзе представил обновленный состав группы "ВИА Гра". В нем появились две новые солистки.