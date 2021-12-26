Солист Måneskin полностью оголился для фото, прикрыв половой орган смайликом Санты

Солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021", Дамиано Давид поделился с поклонниками фотографией, где он позирует без нижнего белья. Из одежды на звезде только красная шапочка Санта Клауса.

Пикантный снимок музыкант опубликовал на личной страничке в Instagram. Половой орган исполнитель прикрыл новогодним смайликом.

На провокационном кадре эпатажный артист позирует на кухне в обнимку с пушистым котом, которого прижимает к обнаженному торсу. На теле вокалиста видно большое количество татуировок. Скорее всего, Давида запечатлела его девушка Солери.

"Merry christmas everybody", – написал певец под фото.

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Фанаткам, очевидно, понравилось такая "поздравительная рождественская открытка". За сутки пост набрал больше 1,4 млн лайков. Под публикацией подписчики писали восторженные комментарии касательно фигуры 22-летнего Дамиано и шутили, что ищут в Google ответ на вопрос: "Как убрать смайлик с фото?".

Стоит отметить, что солист Måneskin нередко балует поклонниц своим обнаженным телом. В его соцсетях можно найти много пикантных фото.

Коротко о знаменитости:

Дамиано Давид – фронтмен и главный вокалист итальянской группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе "Евровидения" в 2021 году. Певец родился 8 января 1999 года в столице Италии – Риме.

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Они познакомились еще в школе.

Они выступают в специфической смеси жанров рэп-рока, фанк-рока, глэм-рока и стоунер-рока.

Группу Måneskin создали в 2016 году в Риме. Название коллектива происходит от датского слова, что в переводе означает "лунный свет".

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