Солист Maneskin в чулках и в женском нижнем белье устроил пикантную фотосессию

Солист итальянской рок-группы Måneskin 22-летний Давид Дамиано поделился с поклонниками очередным экстравагантным снимком. На этот раз артист устроил себе откровенную фотосессию в женском белье.

Соответствующий кадр появился на официальной странице в Instagram группы Maneskin (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). На фото Дамиано позировал в чулках, трусиках и лифчике вместе с басистом группы Викторией Де Анджелис, которая стояла в брючном костюме.

"Я хочу быть твоей секс-игрушкой, я хочу быть твоим учителем", – говорится в подписи к опубликованному снимку.

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Буквально за сутки новый откровенный снимок Дамиано с Викторией набрал 1,7 миллионов лайков и тысячи комментариев.

"Дамиано выглядит лучше в нижнем белье, чем я", "Бомба!", "Дамиано, у тебя больше грудь, чем у меня", "Я думаю, они слишком похотливые для тебя", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитостях:

Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

Группа стала известной после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году.

В конце того же года вышел первый сингл Måneskin – Chosen и мини-альбом с каверами, исполнявшимися на X-Factor. В 2018 году они выпустили италоязычный сингл Morirò da re и альбом Il ballo della vita.

С тех пор Måneskin – одна из самых топовых групп в Италии. У самого популярного их клипа на песню Torna a casa около 110 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солист Måneskin Давид Дамиано показал себя с накрашенными губами в образе БДСМ. Звезда опубликовал черно-белые кадры в полупрозрачном наряде в сетку и в кожаных брюках.