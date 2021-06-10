Солист Little Big засветил тело в пикантном бикини. Фото

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин поделился с поклонниками снимком, на котором продемонстрировал свое тело в одном бикини. Знаменитость позировал с дубовым веником в руках и без верхней одежды в банной комнате.

Соответствующее фото певец опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали исполнителя комментариями.

Прусикин появился перед поклонниками в черном бикини, оперевшись об деревянный столб. Также он стал в смелую позу, а на его теле были видны татуировки.

"С мужиками в бане. Не однозначно звучит, да?" – подписал снимок знаменитость.

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Пользователей сети очень повеселило фото Прусикина и они оставили множество смешных комментариев под публикацией.

"У нас недавно в секонд-хенде точно такие же трусы пропали!", "А мужики то где?", "А где фото сзади?", "Тигрица", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Илья Прусикин – российский музыкант, певец, музыкальный продюсер, видеоблогер, режиссер и сценарист видеоклипов. Лидер и основатель панк-поп-рэйв-группы Little Big. Известен под сценическим псевдонимом "Ильич".

В 2019 году звезда расстался с бывшей женой Ириной Смелой. Пара воспитывает вместе сына Добрыню.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солист российской группы Little Big Илья Прусикин признался, что их отношения с коллегой Соней Таюрской начались "случайно". Пара переспала на одной из вечеринок.