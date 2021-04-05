Софию Вергару сняли в спортивном наряде во время прогулки. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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София Вергара появилась в спортивном наряде

Колумбийско-американская актриса и телевизионный продюсер София Вергара вышла в свет в спортивном образе. Папарацци сфотографировали ее во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Так, звезда появилась в обтягивающих лосинах, спортивной кофте черного цвета, а завершали образ белые кроссовки на массивной подошве (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, она надела темно-синюю защитную маску, на лице практически не было макияжа.

На опубликованном кадре знаменитость шла по улице и разговаривала по телефону.

София Вергара гуляла по Лос-Анджелесу.

Коротко о знаменитости:

  • София Вергара – колумбийско-американская актриса, модель, телевизионный продюсер, комик и ведущая.

  • Она начала карьеру модели и обрела популярность в Южной Америке, снявшись в рекламном ролике "Пепси". Затем звезда работала телеведущей на испаноязычном телевизионном канале Univision в программах Fuera de serie и A que no te atreves.

  • В 2002 году актриса получила роль в кинокомедии "Большие неприятности" Барри Зонненфельда, в которой также снялись Тим Аллен и Рене Руссо .

Как сообщал OBOZREVATEL, Сальма Хайек была замечена папарацци во время прогулки по Риму. Она наслаждалась атмосферой итальянского города в компании двух статных мужчин.

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