София Стужук устроила голую фотосессию в ванной. Фото 18+
Известная украинская блогерша София Стужук порадовала своих подписчиков новыми фотографиями из Одессы. На них модель позирует в большом джакузи с подсветкой в бикини.
Этой откровенной фотосессией девушка поделилась на странице в Instagram, рассказывая о своем отдыхе. Модель приехала в курортную Одессу на конференцию, где была спикером (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На кадрах, которые выложила София, она в светло-голубом бикини нежится в пене, показав над водой свои ягодицы. За панорамными окнами видно красивый закат и людей, которые возвращаются в отель.
Это уже не первая знаменитость, которая полюбила именно эту ванную с видом на море. Не так давно фотографии оттуда выставлял танцор Влад Яма с женой.
Коротко о звезде:
София Стужук – мама 3 детей, украинская блогерша и фотомодель;
Родилась 21 мая 1995 в Севастополе, где и прошло ее детство;
После окончания школы переехала в Киев вместе с отцом, отказавшись от российского паспорта.
Выучилась на юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;
В 2018 году решила отказаться от госпитализации в роддом и родила дома девочку Лолиту;
В 2020 году пережила смерть отца своих детей и экс-супруга Дмитрия Стужука от коронавируса.
Также OBOZREVATEL сообщал, что София Стужук снялась обнаженной для мужского журнала "Playboy".