Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах. Фото

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике перед 40-летием.

Сейчас знаменитость отдыхает на Мальдивах. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, в кадре Собчак сидит на пляже в цельном купальнике леопардового оттенка с открытой спиной. Кроме того, он хорошо округляет ее ягодицы.

"Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади... С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото", – написала телеведущая.

Стоит отметить, что подобные фото знаменитость выставляет очень редко. Поэтому поклонники восхитились фигурой Собчак и засыпали ее комплиментами.

"Очень, ну очень красиво", "Богиня! Вот прям вижу тебя в старости, ох и веселая старушка из тебя получится", "Всем бы так в сороковник выглядеть", "Не женщина – вулкан. Какая вы прекрасная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак – российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак опубликовала фото, на котором показала, как выглядит без макияжа. На нем она позировала на лежаке в майке, кепке и солнцезащитных очках.