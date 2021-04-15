Собчак раскритиковали за фигуру в открытом купальнике. Фото

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои формы в ярком бикини.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что она любит соцсеть за то, что после командировок у нее есть множество кадров.

Так, Собчак позировала на камеру в раздельном купальнике бирюзового цвета на белых завязках. Свой пляжный образ телеведущая дополнила украшениями в виде ожерелья и макияжем с акцентом на алые губы.

Пользователям сети понравился новый снимок знаменитости, но нашлись и те, кто раскритиковал фигуру телезвезды.

"Без комплексов!", "Фигура супер!", "Это ох**нное фото, также хочу", "Вы такая стройная, красавица", "Представляю количество мемов с этим фото", "Игого, Ксения", "Опа, растяжечки и целлюлит подвезли!" – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Ксения Собчак – российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ксения Собчак поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в леопардовом купальнике. Знаменитость позировала на пляже Мальдив.