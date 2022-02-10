Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии. Рэпер публично ответил

Популярного американского рэпера Снуп Догга обвинила в сексуальном насилии танцовщица, выступавшая на его концертах. Женщина утверждает, что музыкант принуждал ее к оральному сексу в мае 2013-го.

Как сообщает Rolling Stone, возможная жертва, имя которой не раскрывается, подала иск в федеральный суд Лос-Анджелеса 9 февраля против Снуп Догга и его партнера Дона "Мэджик" Хуана. Танцовщица потребовала от знаменитостей компенсацию в размере 10 миллионов долларов, однако ей отказали.

По словам обвинительницы, Хуан предложил подвести ее домой после концерта в Анахайме (Калифорния, США). Женщина согласилась, однако по дороге уснула в машине – проснулась уже в квартире "водителя". Тот напал на нее и принудил к оральному сексу.

Видео дня

Позже, как рассказала танцовщица, Дон "Мэджик" Хуан потребовал, чтобы она поехала с ним в студию звукозаписи, где Снуп Догг якобы снимал сериал Snoop Dogg’s Double G News Network. Приехав по указанному адресу, женщина отправилась в ванную комнату из-за боли в животе. Известный рэпер следовал за ней, после чего повторил действия своего партнера. В иске сообщается, что "насильнику не нравилось нежелание жертвы заниматься оральным сексом, поэтому он начал мастурбировать".

Затем он якобы сказал: "Я принесу тебе что-нибудь, чтобы ты вытерлась" и оставил женщину "униженной, напуганной и заплаканной" в ванной, так и не вернувшись.

Заявительница отметила, что не обратилась в полицию сразу, поскольку "думала о своей работе и безопасности".

Снупп Догг на личной странице в Instagram публично прокомментировал ситуацию. Он уверен, что обвинительнице нужны лишь деньги, назвав ее "золотоискательницей".

Коротко о знаменитости:

Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус-младший) – 50-летний американский рэпер, продюсер и актёр. Начал свою карьеру в 1992 году после знакомства с диджеем и продюсером Dr. Dre. Больше всего Snoop известен как MC на хип-хоп сцене западного побережья и один из протеже Dr. Dre.

Ранее OBOZRERVATEL писал, что против американского певца Криса Брауна подали иск на 20 млн долларов, обвинив 32-летнюю звезду в изнасиловании. Согласно судебным документам, преступление якобы произошло на яхте, пришвартованной у дома рэпера Шона Комбса (Diddy) на Стар-Айленд (Майами, США).