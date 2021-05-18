СМИ показали особняк Разумкова под Киевом с автопарком. Видео

Украинский государственный и политический деятель Дмитрий Разумков со своей супругой Юлией и двумя сыновьями живет в элитном особняке на Софиевской Борщаговке в Киеве. У ворот дома круглосуточно дежурит охрана, а в представительской машине Toyota всегда ждет личный водитель.

В программе "Викриття" сообщается, что обошлась дорогостоящая покупка политику примерно в 3,5 миллиона гривен. Также известно, что он приобрел дом пять лет тому назад (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме коттеджа площадью в 500 квадратных метров, на территории двора также расположен гостевой домик. Автопарк Разумкова не помещается в гараж, поэтому несколько автомобилей стоят просто на улице.

Также на крыше есть солнечные батареи, а в саду растут фруктовые деревья.

Местные жители все знают своего известного соседа, а также говорят, что к его дому ведет идеальная асфальтная дорога.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали роскошный особняк украинской певицы Светланы Лободы, который расположен под Киевом. Недвижимость площадью 430 квадратных метров обошлась артистке в 10-12 миллионов гривен.