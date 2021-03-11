СМИ показали, как выглядит особняк Кароль под Киевом. Видео
Журналисты показали, как выглядит загородный дом известной украинской певицы Тины Кароль. Его площадь составляет около 350 квадратных метров.
Исполнительница со своим сыном Вениамином живет в селе Зазимье, что расположено в 7 километрах от Троещины. Ранее это был тихий и спокойный населенный пункт, но за последнее время тут появилось много новых многоэтажек, а также несколько магазинов. Об этом пишет "Страна".
В огромном коттедже Тины есть кухня с панорамными окнами, несколько спален, большой сад и тренажерный зал, откуда знаменитость часто любит делиться фотографиями. Кроме того, Кароль обустроила для себя и репетиционную базу, чтобы работать в любое удобное время.
На заднем дворе есть отдельная зона для отдыха, футбольное поле и красивый сад, за которым певица ухаживает лично.
В своем биографическом фильме "Сила любви и голоса" звезда призналась, что дом обустроила так, как бы понравилось ее мужу. Евгения Огира не стало в 2013 году из-за рака желудка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. На протяжении многих лет она жила в самом центре столицы, однако недавно решила перебраться на окраину.