Эти звезды Голливуда – любовники не только на экране: самые крепкие пары

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
2,4 т.
Счастливые истории любви знаменитостей, которые вместе работают.

Звездам часто приписывают бурные романы. Многие из них остаются выдумками, но есть такие, которые превращаются в счастливую семейную жизнь.

Некоторые селебрити работали бок о бок, играли влюбленных в кино, и даже не заметили, как полюбили друг друга. OBOZREVATEL собрал истории любви, которые зародились прямо на съемочной площадке.

Том Харди и Шарлотта Райли

Служебный роман Тома Харди и Шарлотты Райли с экранов перешел в реальную жизнь.

Кинолента "Грозовой перевал" перевернула жизни Тома Харди и Шарлотты Райли. История любви "плохого мальчика" и "образцовой девочки" бурно развивалась: Харди сделал предложение руки и сердца. Пара решила отложить свадьбу, а поженились они в 2014 году. Позже родился первенец.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Мила Кунис и Эштон Катчер уже 5 лет, как женаты.

Известная актриса с украинскими корнями Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще юными во время съемок в сериале "Шоу 70-х". Актеры начали встречаться в 2012 году, до этого они дружили около 14 лет. Впоследствии судьба расставила все по местам и пара тайно поженилась. Кунис подарила избраннику двоих детей.

Бенджамин Мильпье и Натали Портман

Бенджамин Мильпье и Натали Портман ждут третьего ребенка.

Фильм "Черный лебедь" стал знаковым для актрисы Натали Портман: на площадке она встретила своего мужа – Бенджамина Мильпье, а впоследствии получила премию "Оскар" за роль. Роман развивался очень стремительно: пара недолгое время встречалась, потом актеры поженились, а теперь Натали ждет уже третьего ребенка.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер не афішують подробиці особистого життя.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер вместе снимались в драме "Бурлеск сказки". Актеры долго были просто друзьями, а их роман начался в 2014 году. Бенедикт и Софи скрывали отношения, чтобы не стать жертвами папарацци. Коллеги решили пожениться 14 февраля, в День всех влюбленных. Сейчас пара воспитывает двух сыновей.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер ждут пополнения в семье.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер познакомились на съемках фильма "Свет в океане", где они играли супружескую пару. Вскорее актеры начали встречаться. Слухи об их романе появились в 2016 году, а через время Майкл и Алисия тайно поженились на Ибице. Сейчас пара ждет ребенка.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем воспитывают двоих детей.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма "Ветчина, ветчина". На экране они показывали страсть, но парой все же не стали. Через 15 лет актеры вновь встретились на съемочной площадке и начали романтические отношения. Звезды не разглашают подробности личной жизни, а испанцы следят за ними не меньше, чем за королевской семьей. Сейчас у Хавьера и Пенелопы двое детей: дочь Луна и сын Лео.

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