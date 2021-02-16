Эти звезды Голливуда – любовники не только на экране: самые крепкие пары

Звездам часто приписывают бурные романы. Многие из них остаются выдумками, но есть такие, которые превращаются в счастливую семейную жизнь.

Некоторые селебрити работали бок о бок, играли влюбленных в кино, и даже не заметили, как полюбили друг друга. OBOZREVATEL собрал истории любви, которые зародились прямо на съемочной площадке.

Том Харди и Шарлотта Райли

Кинолента "Грозовой перевал" перевернула жизни Тома Харди и Шарлотты Райли. История любви "плохого мальчика" и "образцовой девочки" бурно развивалась: Харди сделал предложение руки и сердца. Пара решила отложить свадьбу, а поженились они в 2014 году. Позже родился первенец.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Известная актриса с украинскими корнями Мила Кунис и Эштон Катчер познакомились еще юными во время съемок в сериале "Шоу 70-х". Актеры начали встречаться в 2012 году, до этого они дружили около 14 лет. Впоследствии судьба расставила все по местам и пара тайно поженилась. Кунис подарила избраннику двоих детей.

Бенджамин Мильпье и Натали Портман

Фильм "Черный лебедь" стал знаковым для актрисы Натали Портман: на площадке она встретила своего мужа – Бенджамина Мильпье, а впоследствии получила премию "Оскар" за роль. Роман развивался очень стремительно: пара недолгое время встречалась, потом актеры поженились, а теперь Натали ждет уже третьего ребенка.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер вместе снимались в драме "Бурлеск сказки". Актеры долго были просто друзьями, а их роман начался в 2014 году. Бенедикт и Софи скрывали отношения, чтобы не стать жертвами папарацци. Коллеги решили пожениться 14 февраля, в День всех влюбленных. Сейчас пара воспитывает двух сыновей.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер познакомились на съемках фильма "Свет в океане", где они играли супружескую пару. Вскорее актеры начали встречаться. Слухи об их романе появились в 2016 году, а через время Майкл и Алисия тайно поженились на Ибице. Сейчас пара ждет ребенка.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем познакомились в 1992 году на съемках фильма "Ветчина, ветчина". На экране они показывали страсть, но парой все же не стали. Через 15 лет актеры вновь встретились на съемочной площадке и начали романтические отношения. Звезды не разглашают подробности личной жизни, а испанцы следят за ними не меньше, чем за королевской семьей. Сейчас у Хавьера и Пенелопы двое детей: дочь Луна и сын Лео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о: