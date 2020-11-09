Слава Каминская похвасталась "голыми" обложками глянцев: для каких журналов позировали "НеАнгелы"

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
2,5 т.
Слава Каминская похвасталась 'голыми' обложками глянцев: для каких журналов позировали 'НеАнгелы'

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками обложками журналов, для которых она позировала вместе со своей коллегой Викторией Смеюхой.

Соответствующие снимки Каминская опубликовала на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, первый раз звезды снялись 15 лет назад для обложки известного журнала "Playboy".

Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "Playboy"

Кроме того, девушки позировали для изданий "Ego" и "XXL".

Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "Ego"
Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "XXL"
Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "Ego"
Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "XXL"
Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "Playboy"
Солистки группы "НеАнгелы" на обложке журнала "XXL"

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

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