Слава Каминская похвасталась 'голыми' обложками глянцев: для каких журналов позировали 'НеАнгелы'

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками обложками журналов, для которых она позировала вместе со своей коллегой Викторией Смеюхой.

Соответствующие снимки Каминская опубликовала на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, первый раз звезды снялись 15 лет назад для обложки известного журнала "Playboy".

Кроме того, девушки позировали для изданий "Ego" и "XXL".

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.