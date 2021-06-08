Слава Каминская оголилась на балконе в Турции. Фото
Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками снимком, на котором засветила свою фигуру почти без белья. Так, артистка позировала в одних трусах, а оголенную грудь прикрыла руками.
Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали исполнительницу комплиментами.
Так, сейчас Каминская улетела на отдых в Бодрум, Турция. Певица позировала на камеру стоя на балконе в черных трусах с высокой посадкой, но при этом она не надела бюстгальтер, а решила прикрыть грудь руками. Свой образ знаменитость дополнила стильными солнцезащитными очками.
"Доброе утро", – коротко подписала снимок певица.
Пользователям сети очень понравился новый снимок Каминской, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Мама Миа, как красиво!", "Ох, огонь! Взбудоражила весь отель", "Шикарная", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.
Звезда часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, ранее она выложила снимок, на котором позировала в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придало ее наряду еще больше смелости и выразительности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь. На нем Каминская позировала в бассейне в лимонный купальнике с откровенным вырезом.