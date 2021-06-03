Скороход появилась в Раде в платье с цветочным принтом и повторила знаменитую прическу Тимошенко. Фото
Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход появилась в стенах Верховной Рады в стильном наряде и с новой прической – она заплела волосы в объемную косу по всей длине. Можно заметить, что прическа похожа на ту, которую часто делает народный депутат и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.
Соответствующие фото сделал фотограф Ян Доброносов для "Телеграфа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Он продемонстрировал несколько снимков, сделанных с разных ракурсов.
Политик была в ярком платье с цветочным принтом и оборками на плечах, а дополнила она свой образ огромной сумкой бледно-зеленого цвета.
Анна Скороход – украинский правозащитник, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва. Известная своей резонансной политикой в Верховной Раде Украины, в частности, блокировкой закона про уменьшения "зеленого" тарифа.
Напомним, ранее Скороход пришла в Верховную Раду в необычном пиджаке. На нем был вышит дракон и украинский парламент. Позже она рассказала, что делала на заказ жакет. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).
А парламентарий от "Слуги народа" Ирина Борзова пришла в Раду в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana, стоимость которого со скидкой составляет 595 евро (более 20 тысяч гривен).