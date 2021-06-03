Скороход появилась в Раде в платье с цветочным принтом и повторила знаменитую прическу Тимошенко. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Скороход повторила прическу Тимошенко

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход появилась в стенах Верховной Рады в стильном наряде и с новой прической – она заплела волосы в объемную косу по всей длине. Можно заметить, что прическа похожа на ту, которую часто делает народный депутат и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Соответствующие фото сделал фотограф Ян Доброносов для "Телеграфа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Он продемонстрировал несколько снимков, сделанных с разных ракурсов.

Политик была в ярком платье с цветочным принтом и оборками на плечах, а дополнила она свой образ огромной сумкой бледно-зеленого цвета.

Скороход повторила знаменитую прическу Тимошенко.
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Скороход повторила прическу Тимошенко.
Скороход показала новую прическу.

Анна Скороход – украинский правозащитник, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва. Известная своей резонансной политикой в Верховной Раде Украины, в частности, блокировкой закона про уменьшения "зеленого" тарифа.

Скороход позирует с Тимошенко.

Напомним, ранее Скороход пришла в Верховную Раду в необычном пиджаке. На нем был вышит дракон и украинский парламент. Позже она рассказала, что делала на заказ жакет. По ее словам, принт во многих культурах мира символизирует мощную силу, мудрость и знания.

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