Скороход пришла в парламент в пиджаке с вышивкой дракона и Рады: в сети не оценили наряд

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход пришла в Верховную Раду в необычном пиджаке. На нем был вышит дракон и украинский парламент на спине.

Соответствующими снимками на своей странице в Facebook поделился фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). Пользователи тут же отреагировали десятками комментариев. Не оценил задумки дизайна, они раскритиковали политика за "неудачный эксперимент".

"Народный депутат с принтом, на котором дракон поджигает Верховную Раду", "Дресс-код? Нет, не слышали", "Это уже даже не удивляет", "Уже в халатах в парламент ходят", "Депутатка ВР своим драконом сжигает ВР. Прекрасно", "Когда депутат отобразил художественной вышивкой скрытые желания своих избирателей", "Ничего ужаснее в жизни не видела", "Верховную Раду нужно назвать Верховный Цирк", – написали юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная появилась в парламенте в леопардовом наряде, который пользователи позднее высмеяли в социальной сети.