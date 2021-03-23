Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару. Фото и видео
Трехэтажный особняк популярной украинской исполнительницы Софии Ротару находится под круглосуточным наблюдением охраны, а оценивается недвижимость в сумму не менее 2 млн долларов.
Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).Так, периметр патрулируют личные телохранители на своих авто.
Над самой же территорией дома установлена специальная защита от "атаки" с воздуха. И как только квадрокоптер захочет приблизиться, сигнал тут же исчезнет.
По словам журналистов, такая заглушка от дронов может привести к поломке летального аппарата, поэтому достать эксклюзивные кадры было крайне тяжело.
К слову, София Ротару большинство своего времени проводит именно в загородном особняке. У нее есть огромный сад, за которым она любит ухаживать лично.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети показали особняк Ротару под Киевом. Роскошный коттедж популярной украинской певицы расположен в 22 км от Киева, его площадь составляет около 300 квадратных метров.
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