Скандальный Панин удивил сеть очередным видео, танцуя на фоне Рейхстага в Берлине

Скандальный российский актер Алексей Панин удивил подписчиков видео, на котором станцевал на фоне Рейхстага в Берлине.

Он залез на каменную тумбу и устроил танцы под известную песню "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики". Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram (кадр можно посмотреть в конце страницы).

Так, на видео актер виляет бедрами и притопывает. Дальше заиграла песня из военного фильма.

Подписчики Панина удивились подобному поступку актера и стали активно комментировать видео.

"Да, артист в прошлом Вы были очень хороший. Жаль, больше не снимаетесь. Кадр из фильма ввел в грусть и воспоминания", "Дно", "Опять накурился", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский актер Алексей Панин похвастался получением вида на жительство в Испании и "обретением свободы".