Синди Кроуфорд в откровенном боди появилась на обложке Vogue. Фото

Знаменитая американская модель и телеведущая 55-летняя Синди Кроуфорд украсила обложку бразильской версии журнала Vogue. На черно-белых фото она позировала в соблазнительном наряде: обтягивающее боди, черные колготки и обувь на каблуке.

Результатами смелой фотосессии звезда поделилась на своей странице в Instagram. Она примеряла откровенный образ, который подчеркнул ее фигуру, и дополнила его несколькими аксессуарами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В кадре звезда сначала была запечатлена стоя, подняв руки вверх перед собой и закрыв глаза. Затем приняла горизонтальную позу и закинула голову назад.

В комментариях под публикацией поклонники не перестают восхищаться потрясающим внешним видом селебрити и ее вечной молодостью, несмотря на возраст.

Напомним, Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд показала элегантный образ, когда в один из вечеров отправилась на ужин со своим супругом Рэнди Гербером в Малибу.