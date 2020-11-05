Шоптенко показала идеальную фигуру в стильном боди. Фото

Известный украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко поделилась с поклонниками очередными снимками своей стройной фигуры.

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей. Когда-то лет 10 назад я, будучи абсолютной бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать", – написала Шоптенко.

По ее словам, в тот период обучение новому стилю танца стало для нее настоящим испытанием.

"Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой. И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле. Но в то же время открыли глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарили новые возможности. Оказалось, что танцевать без каблука безусловно можно намного больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки. Тогда постепенно тренируя свою координацию и ум, в том числе, я все-таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии. Так вот к чему я. Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке", – подчеркнула хореограф.

В комментариях подписчики Алены восхитились ее идеальной фигурой и засыпали танцовщицу комплиментами.

"Красота. Во всем", "Столько грации и совершенства. Восхищаюсь Вами!", "Какая фигура. Вы пример для большинства", "Красиво и верно!!! Иногда приходится и переступать через саму себя", – пишут пользователи в сети.

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