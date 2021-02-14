Шесть действительно горячих фильмов к 14 февраля без "50 оттенков серого"

Накануне Дня святого Валентина влюбленные выбирают, как провести незабываемый вечер с партнером. Просмотр кинолент о роковых проявлениях любви с постельными сценами, зажжет пылкую страсть в ваших отношениях.

В эпизодах использовались плетки, веревки и другие горячие атрибуты БДСМ. OBOZREVATEL собрал кинофильмы, которые не уступают всем известному "50 оттенков серого", а иногда и превосходят его.

"Опасный метод" – 2011 год

В главной роли – Кира Найтли, ее героиня проходит лечение в психиатрической больнице. Действие происходит в 1900-х годах. Расстройства появились в результате насилия: она еще ребенком страдала от рук своего отца, но впоследствии это начало приносить ей удовольствие.

"Секс и Дзен" – 2011 год

В основе фильма лежит китайский эротический роман "Молитвенный коврик для плотских утех". Это комедия о парне, который уехал в "замок разврата", чтобы познать все прелести сексуальной жизни.

"Исчезновение Элис Крид" – 2009 год

Двое мужчин похищают девушку, чтобы получить выкуп. Они заковали женщину в наручники и вставили в рот кляп. Большую часть фильма девушка проводит именно в таком состоянии. Сцены с издевательствами показаны очень драматично и вместе с тем увлекательно.

"Секретарша" – 2002 год

В отличие от "50 оттенков серого" здесь нет красной комнаты боли, секса на рояле и романтических полетов на самолете. Вместо этого – доставка корреспонденции в офис шефа ползком или в наручниках. Каждый день обязательная порка от босса в стиле "БДСМ" за каждую ошибку в тексте.

"Убей меня нежно" – 2001 год

Случайная встреча и запретной любви "с перчинкой" затягивает героиню. Она выходит замуж за возлюбленного и только после этого открывается его истинное лицо.

"Любовница-хозяйка" – 1975 год

Фильм со знаменитым Жераром Депардье в главной роли. Он знакомится с женщиной, которая является настоящей "Госпожой" в БДСМ. Героиня прекрасно выглядит в эротических нарядах из латекса и кожи.

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