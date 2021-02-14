Шесть действительно горячих фильмов к 14 февраля без "50 оттенков серого"

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
1,0 т.
Фильмы, которые не уступают '50 оттенкам серого'

Накануне Дня святого Валентина влюбленные выбирают, как провести незабываемый вечер с партнером. Просмотр кинолент о роковых проявлениях любви с постельными сценами, зажжет пылкую страсть в ваших отношениях.

В эпизодах использовались плетки, веревки и другие горячие атрибуты БДСМ. OBOZREVATEL собрал кинофильмы, которые не уступают всем известному "50 оттенков серого", а иногда и превосходят его.

"Опасный метод" 2011 год

Фильм "Опасный метод" может составить конкуренцию "50 оттенков серого".

В главной роли – Кира Найтли, ее героиня проходит лечение в психиатрической больнице. Действие происходит в 1900-х годах. Расстройства появились в результате насилия: она еще ребенком страдала от рук своего отца, но впоследствии это начало приносить ей удовольствие.

"Секс и Дзен" 2011 год

Фильм "Секс и Дзен" рассказывает о замке сексуальных утех.

В основе фильма лежит китайский эротический роман "Молитвенный коврик для плотских утех". Это комедия о парне, который уехал в "замок разврата", чтобы познать все прелести сексуальной жизни.

"Исчезновение Элис Крид" 2009 год

Фильм "Исчезновение Элис Крид" показывает похищения женщины двумя маньяками, которые требуют выкуп.

Двое мужчин похищают девушку, чтобы получить выкуп. Они заковали женщину в наручники и вставили в рот кляп. Большую часть фильма девушка проводит именно в таком состоянии. Сцены с издевательствами показаны очень драматично и вместе с тем увлекательно.

"Секретарша" 2002 год

Фильм "Секретарша" показывает жесткие сексуальные отношения с боссом.

В отличие от "50 оттенков серого" здесь нет красной комнаты боли, секса на рояле и романтических полетов на самолете. Вместо этого – доставка корреспонденции в офис шефа ползком или в наручниках. Каждый день обязательная порка от босса в стиле "БДСМ" за каждую ошибку в тексте.

"Убей меня нежно" 2001 год

Фильм "Убей меня нежно" рассказывает о серийном убийце и его невесту.

Случайная встреча и запретной любви "с перчинкой" затягивает героиню. Она выходит замуж за возлюбленного и только после этого открывается его истинное лицо.

"Любовница-хозяйка" 1975 год

Фильм "Любовница-хозяйка" рассказывает о настоящих БДСМ отношения.

Фильм со знаменитым Жераром Депардье в главной роли. Он знакомится с женщиной, которая является настоящей "Госпожой" в БДСМ. Героиня прекрасно выглядит в эротических нарядах из латекса и кожи.

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