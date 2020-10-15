Шэрон Стоун обнажилась для Playboy ради роли в "Основном инстинкте". Архивное фото

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что снялась обнаженной для Playboy, чтобы сыграть Кэтрин Трамелл в фильме "Основной инстинкт". Звезда считала, что эта роль создана для нее, поэтому она сделала все, чтобы получить ее.

Как рассказала знаменитость в интервью Дрю Бэрримор, тогда она не думала, что лента принесет ей звание секс-символа, миллионы поклонников и звездный статус (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я решила, что специально снимусь в Playboy, потому что хотела получить роль в фильме "Основной инстинкт". Хотя тогда я и понятия не имела, что он мне принесет. Я действительно думала, что эта роль для меня, и я знала, что мне нужно сделать, чтобы получить ее", – рассказала Стоун.

Бэрримор также расспросила актрису, как ей удается так хорошо выглядеть. Звезда отметила, что с возрастом стоит внимательнее относиться к своему телу и учиться отказывать себе.

"Есть определенные вещи, которые доставляют удовольствие, когда мы молоды, но вредные, когда мы становимся старше. Переедание и алкоголь – не очень хорошо в старшем возрасте", – поделилась Стоун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире шоу "Watch What Happens Live" Шэрон Стоун рассказала, что лучшее всех целуется Роберт де Ниро.