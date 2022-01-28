Сержант армии США стала порнозвездой и снялась уже в двух фильмах для взрослых. Фото

Сержант Кейли Ганнер после пяти лет службы в армии США решила получить "новый захватывающий опыт" и сменить род деятельности. С этой целью она начала покорять индустрию порно и уже снялась в своих первых фильмах для взрослых.

Дослужившись до звания сержанта, американка вспомнила, что всегда любила позировать перед камерой. Обдумав все за и против, Кейли ушла из армии и начала актерскую карьеру, пишет Daily Star.

Ганнер получила опыт как специалист по передачи и приему радиосообщений. Она могла бы остаться в военной сфере, однако чувствовала, что хочет чего-то большего.

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"Я закончила свою военную службу и искала новый захватывающий опыт. Раньше мне нравилось сниматься на камеру. Я ощущала себя очень уверенно перед объективами. Выход в киноиндустрию для взрослых казался следующим логическим шагом для моего собственного продвижения. Кроме того, я всегда увлекалась порно. Теперь, когда я оказалась на нужном месте, мне не терпится показать миру, на что я способна", – поделилась бывшая военная.

Американка уже снялась в двух фильмах категории 18+, после чего создала личную страницу на платформе для взрослых Only Fans. Там она публикует свои самые откровенные фото и общается с первыми поклонниками.

Кейли с улыбкой вспоминает годы, проведенные в армии. Она рассказала, что ее любимым оружием был пулемет M240.

"Я была сильной и не отставала даже от хорошо подготовленных парней. В армии я встретила лучших людей. Там я приобрела настоящую дружбу, которой у меня никогда не было ранее. С этими людьми я буду дружить всегда", – призналась начинающая порноактриса.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская актриса фильмов для взрослых, режиссер и телеведущая Кендра Ласт рассказала о работе в порноиндустрии. По словам 43-летней звезды, порой приходилось проводить на съемочной площадке с партнером по 18 часов.