Сергей и Снежана Бабкины готовятся ко второй операции в Вене. Фото

Украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен Сергей Бабкин вместе со своей супругой готовится к новой поездке в Австрию.

Так, Снежана Бабкина на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена с мужем. На ней красная защитная маска, черное худи, волосы собраны в хвост. Бабкин позирует с отросшей бородой, в черной защитной маске, у него взъерошенные волосы. Они поехали в больницу, чтобы сдать повторные тесты на COVID-19 (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сдаем тесты вновь. Готовимся снова лететь в Вену", – подписала фото Снежана.

Отметим, что в начале месяца музыканту сделали операцию на одном глазу, сейчас же пришло время делать операцию на втором. Также врачам необходимо проверить состояние первого глаза.

У Сергея Бабкина обнаружили заболевание глаз – воспаление сетчатки. В своем интервью он признался, что проблемы со зрением заметил еще летом прошлого года, когда не смог прочитать этикетку на шампуне. Но тогда артист не придал этому значения, списав это на обычную усталость.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Бабкина рассказала о второй предстоящей операции артиста. 17 февраля Сергей Бабкин повторно полетит в Вену на вторую операцию на другом глазу.