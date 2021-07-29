Сексуальную съемку блогера на пляже испортила нахлынувшая волна. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Сексуальную съемку блогера на пляже испортила нахлынувшая волна. Фото

Блогерша и модель 35-летняя Ана Чери поделилась с поклонниками сексуальным снимком, а затем показала реальность, как он был сделан. Как оказалось, во время фотосессии женщину накрыла огромная волна.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимке Ана позировала в откровенном купальнике, лежа на пляже.

Свой образ для фотосессии модель дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и скулы, а также она сделала аккуратную прическу. В момент, когда блогерша позировала на камеру, ее внезапно накрыло волной и в результате она намокла.

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"Ожидание или реальность", – подписала кадр Ана.

Сексуальное фото модели
Модель накрыла волна во время фотосессии

Пост модели набрал уже более 200 тысяч лайков. Под публикацией пользователи сети оставили множество комментариев, оценив фотосессию звезды.

"Вкусненькая", "Очень сексуальная и горячая", "Первое фото огонь. Мне нравится твое тело", "Прекрасная", "Вау!", "Замечательная", – пишут люди.

Пост модели набрал уже более 200 тысяч лайков и много комментариев
Модель засыпали комментариями
В сети оценили новые снимки модели

Коротко о знаменитости:

  • Ана Чери Гарсия родилась 16 мая 1986 года в Анахайме. Имеет индейские, испанские и европейские корни. Детство провела в Южной Калифорнии.

  • Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram, впоследствии став одной из самых богатых Instagram-моделей. По версии Bluebella, входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников в Instagram.

  • В феврале 2013 года получила титул "Кибергерл месяца" журнала Playboy.

Как выглядит Ана Чери
35-летняя Ана Чери
Известная модель позирует на пляже

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ана Чери порадовала поклонников очередным откровенным снимком на своей странице в социальной сети. Американка опубликовала фотографию из душа, где позирует топлес, прикрывая пышную грудь руками.

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