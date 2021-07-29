Сексуальную съемку блогера на пляже испортила нахлынувшая волна. Фото

Блогерша и модель 35-летняя Ана Чери поделилась с поклонниками сексуальным снимком, а затем показала реальность, как он был сделан. Как оказалось, во время фотосессии женщину накрыла огромная волна.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимке Ана позировала в откровенном купальнике, лежа на пляже.

Свой образ для фотосессии модель дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и скулы, а также она сделала аккуратную прическу. В момент, когда блогерша позировала на камеру, ее внезапно накрыло волной и в результате она намокла.

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"Ожидание или реальность", – подписала кадр Ана.

Пост модели набрал уже более 200 тысяч лайков. Под публикацией пользователи сети оставили множество комментариев, оценив фотосессию звезды.

"Вкусненькая", "Очень сексуальная и горячая", "Первое фото огонь. Мне нравится твое тело", "Прекрасная", "Вау!", "Замечательная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ана Чери Гарсия родилась 16 мая 1986 года в Анахайме. Имеет индейские, испанские и европейские корни. Детство провела в Южной Калифорнии.

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram, впоследствии став одной из самых богатых Instagram-моделей. По версии Bluebella, входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников в Instagram.

В феврале 2013 года получила титул "Кибергерл месяца" журнала Playboy.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ана Чери порадовала поклонников очередным откровенным снимком на своей странице в социальной сети. Американка опубликовала фотографию из душа, где позирует топлес, прикрывая пышную грудь руками.